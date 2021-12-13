Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 11:13
11:13
Политика
Рябков назвал высокой вероятность достичь договоренностей по восстановлению СВПД
11:13
Общество
Жители Петербурга стоят в многокилометровых пробках на КАД из-за снегопада
11:10
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на фоне дорожающей нефти
11:10
Общество
Неофициально переболевшие COVID-19 россияне получат QR-код после сдачи анализа на антитела
11:07
Общество
Психолог Соловьева рассказала, с какого возраста надо начинать говорить с детьми про секс
11:07
Политика
Политолог Грановский: Зеленский боится встречи с Путиным из-за неуверенности в себе
11:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря
11:04
Общество
Американский блогер Джейкоб удивился одежде русских зимой
11:04
Шоу-бизнес
Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей
11:03
Происшествия
Сотрудников Росгвардии направили к месту стрельбы у клуба под Курском
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Этот день в истории». Что произошло 13 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Передача «Этот день в истории» напоминает о самых интересных событиях и праздниках.

Сегодня отмечается важный православный праздник — День Андрея Первозванного. Считается, если в эту дату пошел снег, то морозы продержатся до весны.

Ровно 80 лет назад произошла трагическая катастрофа в Перу. Наводнение унесло жизни около семи тысяч человек. Предполагалось, что стихийное бедствие должно было повториться в 2003 году.

В 1971 году на экраны вышла культовая комедия «Джентльмены удачи». Цитаты из фильма стали крылатыми, а россияне не устают его пересматривать. В 2017 году даже вышел ремейк картины с Сергеем Безруковым в главной роли.

13 декабря родилось множество известных российских и зарубежных личностей. Узнать о них подробнее вы сможете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 13 декабря, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать