«Этот день в истории». Что произошло 13 декабря, праздники, факты, люди

Передача «Этот день в истории» напоминает о самых интересных событиях и праздниках.

Сегодня отмечается важный православный праздник — День Андрея Первозванного. Считается, если в эту дату пошел снег, то морозы продержатся до весны.

Ровно 80 лет назад произошла трагическая катастрофа в Перу. Наводнение унесло жизни около семи тысяч человек. Предполагалось, что стихийное бедствие должно было повториться в 2003 году.

В 1971 году на экраны вышла культовая комедия «Джентльмены удачи». Цитаты из фильма стали крылатыми, а россияне не устают его пересматривать. В 2017 году даже вышел ремейк картины с Сергеем Безруковым в главной роли.

13 декабря родилось множество известных российских и зарубежных личностей. Узнать о них подробнее вы сможете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».