Россиянам объяснили, как разница между инфляцией и индексацией сказалась на размере пенсий

Москва, 13 декабря. Пожилые россияне в среднем не получили до 90 тысяч рублей за шесть лет из-за того, что индексация пенсий меньше реального уровня инфляции, заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.

Во время выступления в Государственной думе при рассмотрении законопроекта об отмене повышения пенсионного возраста парламентарий отметил, что ежегодно пенсионные выплаты должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции, пишет «ФедералПресс». Текст его выступления опубликован на сайте Московского городского отделения КПРФ.

«Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей», — добавил Смолин.

Пенсионный фонд России ранее напомнил россиянам об условиях получения «сельской надбавки» к пенсии. С января 2022 года право на такую выплату будет сохраняться вне зависимости от места проживания человека.