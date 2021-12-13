RND: соболезнования Путина в связи с торнадо в США стали сильным жестом

Берлин, 13 декабря. Президент России Владимир Путин сделал примечательный жест на фоне разрушительных природных катаклизмов в США. Об этом пишет немецкое издание RND.

По территории США прошелся мощный торнадо, жертвами которого стали больше сотни человек. Самый сильный удар на себя принял штат Кентукки, пишет «ПолитРоссия». Как отметили журналисты, на фоне трагедии Путин пошел на примечательный шаг и выразил соболезнования жителям пострадавших от торнадо регионов.

«После разрушительных смерчей в Соединенных Штатах президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с десятками погибших», — пишет RND.

Global Look Press / Caromirna Sanchez/XinHua

Российский лидер от лица всех россиян выразил сочувствие жителям американских штатов, а также отметил, что Россия разделяет горе тех, кто потерял своих близких в результате этой катастрофы. По мнению авторов материала, слова Путина являются не просто заявлением, а сильным жестом, так как отношения Москвы и Вашингтона далеки от идеальных. Подобное сочувствие проблемам жителей конкурирующей страны говорит о многом, заключили они.

Ранее Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в результате бедствия, а также на скорое устранение последствий стихии. Он подчеркнул, что в России разделяют скорбь родственников погибших.

Как сообщили ранее в Кремле, Путин и президент США Джо Байден ведут переговоры предельно конкретно, их тон не терпит разночтений. Главы двух держав демонстрируют «атрибутику доброго общения», передает НСН.