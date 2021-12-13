С 2013 года в Мали на постоянной основе присутствуют войска Пятой республики. Однако продолжительное время проведения французских операций «Сервал» и сменившей ее «Бархан» не принесло результатов, ради которых Европа инициировала военные мероприятия в регионе.

Более того, нынешняя обстановка несравнимо напряженнее, чем в 2012 году, то есть до появления иностранного контингента в республике. Террористические группировки совершают одно нападение за другим, а количество жертв исчисляется сотнями.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, как боевики расширили зону влияния в Мали при французских военнослужащих почему Европа выступает против нахождения российских инструкторов на территорию бывшей колонии, а главное — при чем тут санкции.

Корень зла

В 2012 году радикальные формирования в основном устраивали спорадические нападения на мирное население. Однако сейчас группировки не боятся меряться силами с иностранными военными контингентами и национальной армией страны. Они без опаски атакуют контрольно-пропускные пункты ВС и лагеря многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА).

Депутат Государственной думы Евгений Федоров уверен, что в увеличении боевого потенциала замешана Пятая республика. Политик заявил, что сейчас Елисейский дворец пытается скрыть следы, которые могут доказать причастность Европы к подготовке бандитов:

«О чем тут вообще можно говорить, если Париж всегда этим занимался? Раньше напрямую военными методами захватывал территорию африканских государств, а в последние десятилетия продавливает интересы через финансирование, снабжение, обучение и подготовку различных групп, расшатывающих власть в нужной ей стране. Сегодня приходится действовать несколько иначе, но все равно это террористические методы и тот же французский легион — не что иное, как террористическая группировка. Скорее всего, откровенных боевиков на территории Черного континента тренируют именно они».

ФБА «Экономика сегодня» /

Федоров акцентировал внимание на неопровержимом доказательстве причастности иностранных акторов к деятельности радикалов. Депутат отметил, что по большей части боевики пользуются зарубежными образцами вооружения, которые без внешней помощи в Мали не приобрести:

«Мали, ЦАР, Чад, Ливия — все эти государства страдают от боевиков, которые устраивают взрывы, убивают гражданских. Заметьте, у многих оружие западного производства. Поэтому нет ничего удивительного в заявлениях африканских политиков, постоянно обвиняющих Париж в подготовке террористов. Я с ними полностью согласен».

Многолетняя ложь

На протяжении времени присутствия в Мали у Парижа накопилось много секретов. На сегодняшний день многие представители европейских элит, высокопоставленных чиновников и солидных меценатов панически боятся, что хотя бы одна из этих «тайн» станет достоянием общественности. Именно это объясняет агрессию в адрес российских специалистов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Бывшие колонизаторы испугалась прибытия отечественных инструкторов, поскольку те смогут найти и представить мировому сообществу доказательства не только связи французских военнослужащих с радикалами, но и теневого бизнеса по незаконному обороту наркотических веществ, а также неконтролируемой выкачке ценных ресурсов. Именно поэтому европейцы угрожают России санкциями и спешно выводят из Мали контингент Пятой республики, попутно заметая следы различных преступлений.

wikipedia.org / TM1972 / CC BY-SA 4.0

С момента прибытия в африканскую страну французы поняли, что стабильность — главное препятствие для расхищения природных богатств суверенного государства. Чтобы нивелировать помеху европейцы пустили в ход все доступные методы для эскалации обстановки. Разгул радикальных формирований фактически стал отвлекающим маневром и аргументом, который Париж использовал как оправдание многолетнего, но безуспешного присутствия в стране.

Однако речи европейских политиков, пытающихся убедить мировое сообщество в необходимости «помощи», которую Франция якобы оказывает Мали, не соответствуют действительности. В реальности Пятая республика выстроила глобальную сеть нелегального обогащения за счет африканцев. В первую очередь здесь стоит акцентировать внимание на развитии глобального наркотрафика и обучении радикалов военному искусству.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей объяснил, что скрывается за агрессивной риторикой французских элит и введением необоснованных санкций против отечественных инструкторов.

«Париж и Бамако разделяет более 4 тысяч километров по прямой. Франция имеет 52 колонии и Мали лишь одна из них, в которой живет великий народ, решивший обрести свободу. И кто такой Вагнер, и почему Макрона, сидящего в своем кабинете в 4 тысячах километров, так пугает появление каких-то крепких русских мужчин в Мали? Почему он видит в этом агрессию против Франции? Я буквально на днях писал о том, что Пятая республика, имеющая в том регионе контингент около 20 тысяч военнослужащих, за 30 лет не просто не справилась с терроризмом, а превратила Мали в полигон по выкачиванию ресурсов, транзиту наркотиков и подготовке вооруженных боевиков. Давайте подумаем, уж не боится ли Макрон того, что всплывут на поверхность какие-то темные грязные делишки, а крепкие русские мужики, которых на Западе упорно называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», не станут молчать?», — заключил социолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Последствия корыстного безрассудства

В результате неоколониальных интересов Франции Мали превратилась в точку концентрации сразу нескольких запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций — ИГ1 и «Аль-Каиды»1, а также их «дочек», лояльных группировок, присягнувших экстремистам. С помощью иностранных пособников радикалы поделили республику на зоны влияния и ввергли ее в хаос.

Франция до сих пор верит, что с боевиками можно сотрудничать и использовать их в собственных целях. Однако в обозримом будущем террористы могут понять, что им уже хватает ресурсов для того, чтобы заявить миру о себе. В связи с этим остается только один вопрос: сможет ли Европа взять на себя ответственность за формирование неуправляемой международной угрозы?

1 Организация запрещена на территории РФ.