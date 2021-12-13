Военнослужащие ЛНР перехватили начиненный взрывчаткой украинский БПЛА

Луганск, 13 декабря. Военнослужащие ЛНР перехватили украинский беспилотник Mavic-2 с самодельным взрывным устройством, который направлялся в сторону Славяносербска.

В сообщении оборонного ведомства республики говорится, что украинский БПЛА, предположительно, должен был нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры. В Народной милиции ЛНР напомнили, что в октябре беспилотник ВСУ атаковал насосную станцию и электроподстанцию в районе Славяносербска.

По имеющейся информации, дрон принудительно посадили при помощи станции подавления. Взрывное устройство было уничтожено. Данные с беспилотника сейчас изучают военные специалисты.

Ранее в Луганске заявили, что не исключают провокаций со стороны Киева с применением БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечалось, что украинским военнослужащим была поставлена задача нанести удар по жилому кварталу населенного пункта Муратово.