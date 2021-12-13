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Поставки крепкого алкоголя в Россию выросли почти на 20%

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 09:54
Экономика
Поставки крепкого алкоголя в Россию выросли почти на 20%
pixabay.com

Москва, 13 декабря. Поставки крепкого алкоголя на российский рынок за январь-сентябрь 2021 года выросли на 19,73%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики.

Наиболее быстрорастущей в цене категорией оказалась чача, ввоз которой увеличился почти в 2,5 раза, до 21,8 тыс. дал. Свыше 47% импорта приходится на Luding Group (поставляет грузинскую чачу под брендом Askaneli).

«Поставки виски увеличились на 19,3%, до 3,7 млн дал, коньяка и бренди — на 10,1%, до 1,5 млн дал, рома — на 26,6%, до 519,1 тыс. дал, текилы — на 17,8%, до 239,7 тыс. дал, джина — на 40,5%, до 187,8 тыс. дал. Цифры включают спирты и дистилляты», — сообщило издание.

В 2022 году импорт алкогольных напитков на рынке РФ уже не сможет продемонстрировать текущие темпы роста из-за высокой базы 2021 года, считает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Более того, с ослаблением ограничений из-за COVID-19 главные потребители таких напитков возобновят путешествия по миру, что приведет к снижению спроса в России, отмечает он.

Импортное и отечественное вино останутся в грядущем году в том же ценовом соотношении, что и сегодня, добавил Дробиз. Зарубежные напитки в РФ подорожают не больше, чем на 10–15%, российские — примерно так же.

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алкоголь импорт напитки
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