Более трети россиян назвали любимым новогодним фильмом «Иронию судьбы»

Москва, 13 декабря. Любимыми фильмами, которые ассоциируются у россиян с Новым годом, стали «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома». Опрос провел ВЦИОМ.

«Иронию судьбы» назвали любимым новогодним фильмом 33% граждан. При этом 12% опрошенных предпочитают смотреть на праздник кинокартину «Один дома». Еще 8% респондентов отдали голоса за фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и« Елки». У 18% опрошенных не оказалось любимых новогодних фильмов, а 22% россиян затруднились ответить.

По мнению 19%, лучшим новогодним кино, которое сняли в последнее время в России, являются «Елки». Свыше половины опрошенных (52%) затруднились в выборе лучшего современного фильма к Новому году, а 20% заявили, что такого кино нет.

Любимым фильмом жителей России из советского кинематографа стала кинокартина режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Второе место занял фильм «Девчата» Юрия Чулюкина.