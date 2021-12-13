Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 11:13
11:10
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на фоне дорожающей нефти
11:10
Общество
Неофициально переболевшие COVID-19 россияне получат QR-код после сдачи анализа на антитела
11:07
Общество
Психолог Соловьева рассказала, с какого возраста надо начинать говорить с детьми про секс
11:07
Политика
Политолог Грановский: Зеленский боится встречи с Путиным из-за неуверенности в себе
11:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря
11:04
Общество
Американский блогер Джейкоб удивился одежде русских зимой
11:04
Шоу-бизнес
Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей
11:03
Происшествия
Сотрудников Росгвардии направили к месту стрельбы у клуба под Курском
11:01
Экономика
Сокращение российского авторынка в 2022 году может составить 1,3%
11:01
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре может иметь при себе еще одно СВУ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более трети россиян назвали любимым новогодним фильмом «Иронию судьбы»

Общество
Более трети россиян назвали любимым новогодним фильмом «Иронию судьбы»
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Москва, 13 декабря. Любимыми фильмами, которые ассоциируются у россиян с Новым годом, стали «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома». Опрос провел ВЦИОМ.

«Иронию судьбы» назвали любимым новогодним фильмом 33% граждан. При этом 12% опрошенных предпочитают смотреть на праздник кинокартину «Один дома». Еще 8% респондентов отдали голоса за фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и« Елки». У 18% опрошенных не оказалось любимых новогодних фильмов, а 22% россиян затруднились ответить.

По мнению 19%, лучшим новогодним кино, которое сняли в последнее время в России, являются «Елки». Свыше половины опрошенных (52%) затруднились в выборе лучшего современного фильма к Новому году, а 20% заявили, что такого кино нет.

Любимым фильмом жителей России из советского кинематографа стала кинокартина режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Второе место занял фильм «Девчата» Юрия Чулюкина.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более трети россиян назвали любимым новогодним фильмом «Иронию судьбы»
новый год опрос фильм
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать