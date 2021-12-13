Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей

Монако-Вилль,13 декабря. Принцесса Шарлен по-прежнему находится на лечении у себя на родине — в Южно-Африканской Республике. В связи с этим она пропустила празднование дня рождения своих детей, пишет Elle.

Чем именно болеет Шарлен, доподлинно неизвестно. Но из-за ее секретного заболевания поздравить любимых наследников ей пришлось в Instagram.

В публикации, посвященной дню рождения близнецов, их мать показала всю свою любовь.

«С днем рождения, мои малыши! Благодарю тебя, Боже, за то, что благословил меня такими замечательными детьми. Я действительно благословлена. Люблю, мама», — подписала Ее Величество фотографии, снятые ранее в Княжеском дворце в Монако.

На снимках двое счастливых и очаровательных детей в шелковых пижамах запечатлелись с праздничным тортом и воздушными шариками.