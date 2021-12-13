Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 11:13
11:10
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на фоне дорожающей нефти
11:10
Общество
Неофициально переболевшие COVID-19 россияне получат QR-код после сдачи анализа на антитела
11:07
Общество
Психолог Соловьева рассказала, с какого возраста надо начинать говорить с детьми про секс
11:07
Политика
Политолог Грановский: Зеленский боится встречи с Путиным из-за неуверенности в себе
11:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря
11:04
Общество
Американский блогер Джейкоб удивился одежде русских зимой
11:04
Шоу-бизнес
Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей
11:03
Происшествия
Сотрудников Росгвардии направили к месту стрельбы у клуба под Курском
11:01
Экономика
Сокращение российского авторынка в 2022 году может составить 1,3%
11:01
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре может иметь при себе еще одно СВУ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей
Шоу-бизнес
Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей
Global Look Press  /  Panoramic

Монако-Вилль,13 декабря. Принцесса Шарлен по-прежнему находится на лечении у себя на родине — в Южно-Африканской Республике. В связи с этим она пропустила празднование дня рождения своих детей, пишет Elle.

Чем именно болеет Шарлен, доподлинно неизвестно. Но из-за ее секретного заболевания поздравить любимых наследников ей пришлось в Instagram.

В публикации, посвященной дню рождения близнецов, их мать показала всю свою любовь.

«С днем рождения, мои малыши! Благодарю тебя, Боже, за то, что благословил меня такими замечательными детьми. Я действительно благословлена. Люблю, мама», — подписала Ее Величество фотографии, снятые ранее в Княжеском дворце в Монако.

На снимках двое счастливых и очаровательных детей в шелковых пижамах запечатлелись с праздничным тортом и воздушными шариками.

Ранее дети отмечали свой день рождения большой компанией во дворце, но сейчас празднество переросло в более узкий формат из-за проблем со здоровьем их матери.

Напомним, Ее Светлость провела шесть месяцев в Южной Африке, где лечилась от тяжелой ушной инфекции. После неудачной операции появилось несколько серьезных осложнений, и Шарлен была вынуждена снова вернуться в ЮАР и оставаться там до своего полного выздоровления. Сейчас ходят слухи, что королева переведена в частную клинику в секретном месте, скорее всего, в Швейцарии.

Король Монако Альбер в своем официальном обращении описал состояние жены как «глубокую общую усталость и эмоциональное и физическое истощение», при этом он отметил, что заболевание никак не связано с коронавирусом и личными отношениями королевской четы.

«И если вы хотите обсудить еще одно предположение, оно вообще не связано с пластической хирургией или изменением лица», — добавил король.

Ранее отец княгини Шарлен высказался о ее болезни.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей
монако болезнь королевская семья княгиня шарлен принцесса шарлен
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать