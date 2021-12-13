Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей

Монако-Вилль,13 декабря. Принцесса Шарлен по-прежнему находится на лечении у себя на родине — в Южно-Африканской Республике. В связи с этим она пропустила празднование дня рождения своих детей, пишет Elle.
Чем именно болеет Шарлен, доподлинно неизвестно. Но из-за ее секретного заболевания поздравить любимых наследников ей пришлось в Instagram.
В публикации, посвященной дню рождения близнецов, их мать показала всю свою любовь.
«С днем рождения, мои малыши! Благодарю тебя, Боже, за то, что благословил меня такими замечательными детьми. Я действительно благословлена. Люблю, мама», — подписала Ее Величество фотографии, снятые ранее в Княжеском дворце в Монако.
На снимках двое счастливых и очаровательных детей в шелковых пижамах запечатлелись с праздничным тортом и воздушными шариками.
Ранее дети отмечали свой день рождения большой компанией во дворце, но сейчас празднество переросло в более узкий формат из-за проблем со здоровьем их матери.
Напомним, Ее Светлость провела шесть месяцев в Южной Африке, где лечилась от тяжелой ушной инфекции. После неудачной операции появилось несколько серьезных осложнений, и Шарлен была вынуждена снова вернуться в ЮАР и оставаться там до своего полного выздоровления. Сейчас ходят слухи, что королева переведена в частную клинику в секретном месте, скорее всего, в Швейцарии.
Король Монако Альбер в своем официальном обращении описал состояние жены как «глубокую общую усталость и эмоциональное и физическое истощение», при этом он отметил, что заболевание никак не связано с коронавирусом и личными отношениями королевской четы.
«И если вы хотите обсудить еще одно предположение, оно вообще не связано с пластической хирургией или изменением лица», — добавил король.
Ранее отец княгини Шарлен высказался о ее болезни.