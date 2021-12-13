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Политолог Киреев рассказал, что стоит за ответом ФРГ на требования США остановить «СП-2»
Политика
Политолог Киреев рассказал, что стоит за ответом ФРГ на требования США остановить «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Новое немецкое правительство вступает в конфликт с национальными интересами Германии. Такое мнение ФАН высказал политолог Владимир Киреев.

Германия ничего не обещала

В Германии отрицают, что обещали Соединенным Штатам заблокировать газопровод «Северный поток — 2» в случае обострения ситуации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник в немецком правительстве.

Политолог Киреев рассказал, что стоит за ответом ФРГ на требования США остановить «СП-2»
Федеральное агентство новостей /

«На данный момент в такой гарантии нет необходимости. <...> Пока судьба трубопровода зависит от регуляторов, правительство (канцлера ФРГ Олафа. — Прим. ФАН) Шольца не имеет механизмов для вмешательства», — говорится в сообщении.

Конфликт со здравым смыслом

Владимир Киреев заметил: правительство канцлера Шольца в высокой степени соответствует опасениям России в вопросе современной политической повестки, распространенной на Западе. Она вступает в прямое противоречие с собственными национальными интересами Германии и вообще со здравым смыслом.

«Немецкое общество в лице представителей бизнеса, региональных властей, сотрудников различных ведомств, научных институтов лучше осознают происходящее стране. Они видят настоящие процессы, которые происходят внутри их отраслей. Они знают, что отвечает интересам немецкой экономики. Они демонстрируют желание не позволить идеологизированным политикам, пришедшим к власти, совершить резкие движения, которые могут нанести вред немецкой экономике и национальным интересам», — пояснил Владимир Киреев.

Политолог Киреев рассказал, что стоит за ответом ФРГ на требования США остановить «СП-2»
Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, заметил политолог, администрация Джо Байдена оказывается более консервативной стороной в требованиях к России, нежели союзники их же демократической партии в Европе. Современная политическая повестка в Европе оторвана от реальности, она не учитывает интересы экономики и опирается на политические фантазии.

«Это может привести мир к распаду, а в ближайшей перспективе — к войне с Россией», — заключил Владимир Киреев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимными санкции США против «Северного потока — 2». По ее словам, ограничения могут нанести вред союзникам Вашингтона.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «СП-2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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Все новости / Политика / Политолог Киреев рассказал, что стоит за ответом ФРГ на требования США остановить «СП-2»
киреев россия сша германия северный поток - 2
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