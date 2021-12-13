Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 11:12
11:10
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на фоне дорожающей нефти
11:10
Общество
Неофициально переболевшие COVID-19 россияне получат QR-код после сдачи анализа на антитела
11:07
Общество
Психолог Соловьева рассказала, с какого возраста надо начинать говорить с детьми про секс
11:07
Политика
Политолог Грановский: Зеленский боится встречи с Путиным из-за неуверенности в себе
11:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря
11:04
Общество
Американский блогер Джейкоб удивился одежде русских зимой
11:04
Шоу-бизнес
Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей
11:03
Происшествия
Сотрудников Росгвардии направили к месту стрельбы у клуба под Курском
11:01
Экономика
Сокращение российского авторынка в 2022 году может составить 1,3%
11:01
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре может иметь при себе еще одно СВУ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Два автомобиля сгорели на дорогах Мордовии за сутки

Происшествия
Два автомобиля сгорели на дорогах Мордовии за сутки
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Саранск, 13 декабря. В ГУ МЧС России по Мордовии прокомментировали возгорание двух автомобилей на региональных автотрассах.

По данным регионального МЧС, за минувшие сутки на мордовских дорогах сгорели сразу два автомобиля. Одна машина вспыхнула на 86-м километре трассы Р-178 в Дубенском районе. Прибывшие пожарные смогли справиться с пламенем, но оно успело нанести автомобилю серьезный ущерб, сообщают «Известия Мордовии».

Еще одна машина загорелась в Краснослободском районе около села Лаушки. Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших в обоих инцидентах нет. Причины возгораний выясняются.

Ранее ФАН сообщал о том, что на улице Народной в городе Свободный Амурской области загорелся гараж, в котором находились два автомобиля. Отправленные на место инцидента 12 спасателей и три единицы спецтехники смогли оперативно справиться с огнем.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Два автомобиля сгорели на дорогах Мордовии за сутки
пожар мчс машина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать