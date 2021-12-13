Два автомобиля сгорели на дорогах Мордовии за сутки

Саранск, 13 декабря. В ГУ МЧС России по Мордовии прокомментировали возгорание двух автомобилей на региональных автотрассах.

По данным регионального МЧС, за минувшие сутки на мордовских дорогах сгорели сразу два автомобиля. Одна машина вспыхнула на 86-м километре трассы Р-178 в Дубенском районе. Прибывшие пожарные смогли справиться с пламенем, но оно успело нанести автомобилю серьезный ущерб, сообщают «Известия Мордовии».

Еще одна машина загорелась в Краснослободском районе около села Лаушки. Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших в обоих инцидентах нет. Причины возгораний выясняются.

Ранее ФАН сообщал о том, что на улице Народной в городе Свободный Амурской области загорелся гараж, в котором находились два автомобиля. Отправленные на место инцидента 12 спасателей и три единицы спецтехники смогли оперативно справиться с огнем.