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Сестра антипрививочницы Шукшиной заподозрила актрису в тайной вакцинации

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 09:44
Шоу-бизнес
Сестра антипрививочницы Шукшиной заподозрила актрису в тайной вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 13 декабря. Сестра Марии Шукшиной Ольга предположила, что актриса могла пройти тайную вакцинацию против коронавируса. При этом экс-ведущая программы «Жди меня» выступает против вакцинации от COVID-19.

Ольга вспомнила встречу в кругу родных и близких. Однажды одна из родственниц пошутила, что Мария Шукшина уже давно сделала прививку, но не говорит об этом.

«Я это допускаю. Раньше, как мне помнится, сестра всегда послушно прививалась, даже от гриппа. Боялась заболеть», — отметила младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в интервью NEWS.ru.

Она заподозрила, что сестра попала в секту, и выразила обеспокоенность на этот счет. По ее словам, Мария Шукшина стала продвигать несвойственные ей идеи. Причины такого поведения никому из родственников непонятны. Ольга до сих пор не понимает, откуда у сестры взялась антиваксерская позиция в период бушующего по всему миру опасного вируса.

На днях Мария Шукшина сообщила о блокировке ее YouTube-канала. О причинах не сообщается, однако ранее Instagram ограничил доступ к подписке на аккаунт артистки из-за фейковых материалов о пандемии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сестра антипрививочницы Шукшиной заподозрила актрису в тайной вакцинации
прививка шукшина коронавирус
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