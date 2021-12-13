Журналистка Крюкова назвала женским образ Зеленского в соцсетях

Киев, 13 декабря. Заместитель главного редактора украинского интернет-издания «Страна.uа» Светлана Крюкова раскритиковала образ президента Владимира Зеленского.

Как отмечает журналистка, глава государства после шквала критики и хейта в его адрес он решил сменить образ в соцсетях и опубликовал в Instagram фотографию в спортзале.

«Мол, он простой парень, спортом занимается. Он написал: "Доброе утро всем друзьям и тем, кто завидует". Чисто женская подача себя в соцсетях», — жестко прошлась по нему Крюкова.

Кадр из сериала «Слуга народа» /

По мнению журналистки, скорее всего, президент пока еще не налюбовался собой в качестве главы государства, поэтому продолжает красоваться в соцсетях.

Ранее Зеленский опубликовал в Instagram фото из спортзала вскоре после переговоров российского лидера Владимира Путина и американского главы Джо Байдена. Пользователи Сети пришли в ярость от ужимок экс-комедианта. Пока президент делает публикации из «качалки», судьбу его страны вершат совсем другие люди, отметили подписчики.

На прошлой неделе украинский лидер заявил, что не исключает проведение референдума по вопросу Донбасса. Зеленский отметил, что речь идет не о статусе территории, а в целом о прекращении войны, пишет НСН.