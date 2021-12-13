Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 11:12
11:10
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на фоне дорожающей нефти
11:10
Общество
Неофициально переболевшие COVID-19 россияне получат QR-код после сдачи анализа на антитела
11:07
Общество
Психолог Соловьева рассказала, с какого возраста надо начинать говорить с детьми про секс
11:07
Политика
Политолог Грановский: Зеленский боится встречи с Путиным из-за неуверенности в себе
11:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря
11:04
Общество
Американский блогер Джейкоб удивился одежде русских зимой
11:04
Шоу-бизнес
Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей
11:03
Происшествия
Сотрудников Росгвардии направили к месту стрельбы у клуба под Курском
11:01
Экономика
Сокращение российского авторынка в 2022 году может составить 1,3%
11:01
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре может иметь при себе еще одно СВУ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналистка Крюкова назвала женским образ Зеленского в соцсетях

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 09:44
Политика
Журналистка Крюкова назвала женским образ Зеленского в соцсетях
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 13 декабря. Заместитель главного редактора украинского интернет-издания «Страна.uа» Светлана Крюкова раскритиковала образ президента Владимира Зеленского.

Как отмечает журналистка, глава государства после шквала критики и хейта в его адрес он решил сменить образ в соцсетях и опубликовал в Instagram фотографию в спортзале.

«Мол, он простой парень, спортом занимается. Он написал: "Доброе утро всем друзьям и тем, кто завидует". Чисто женская подача себя в соцсетях», — жестко прошлась по нему Крюкова.

Журналистка Крюкова назвала женским образ Зеленского в соцсетях
Кадр из сериала «Слуга народа» /

По мнению журналистки, скорее всего, президент пока еще не налюбовался собой в качестве главы государства, поэтому продолжает красоваться в соцсетях.

Ранее Зеленский опубликовал в Instagram фото из спортзала вскоре после переговоров российского лидера Владимира Путина и американского главы Джо Байдена. Пользователи Сети пришли в ярость от ужимок экс-комедианта. Пока президент делает публикации из «качалки», судьбу его страны вершат совсем другие люди, отметили подписчики.

На прошлой неделе украинский лидер заявил, что не исключает проведение референдума по вопросу Донбасса. Зеленский отметил, что речь идет не о статусе территории, а в целом о прекращении войны, пишет НСН.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналистка Крюкова назвала женским образ Зеленского в соцсетях
украина зеленский крюкова
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать