Автолюбителям показали салон высокотехнологичного кросса Jetour X-1

Пекин, 13 декабря. Шпионские фотографии интерьера нового китайского паркетника от «дочки» Chery попали в Сеть. Изображениями делится журнал CenyAvto.com.

Дочерний бренд известного концерна из КНР Chery под названием Jetour недавно представил официальные фото нового кроссовера, который временно именуется X-1. Теперь же фотошпионы добыли снимки, раскрывающие новинку изнутри.

Автомобиль основывается на платформе Kunlun, которая может похвастаться поддержкой многих актуальных технологических решений. Например, известно, что на модель установят систему автономного вождения L5. Помимо этого, в машине оборудуют высокопроизводительный модуль L3 разработки корпорации Huawei. Компонент L3 работает с сервисами Healthy Cockpit 4.0 и Cockpit 3.0.

Добытые любопытными автомобилистами подробности свидетельствуют, что в Jetour X-1 будет достаточно крупный монитор мультимедийной системы. На руле имеется множество кнопок управления. Салон кроссовера отделан в двухцветном цветовом исполнении, «приборка» отличается компактностью, а сиденья позволяют удобно в них расположиться.

Предполагается, что автомобиль предложит четыре различные комплектации. Эксперты уточняют, что это может быть версия с двигателем объемом 1,6 литра, вариация с мотором на 2,0 литра, гибридная модификация с 1,5 литра объема, а также подключаемый гибридный агрегат на основе 1,5-литрового двигателя. Автопроизводитель намеревается презентовать Jetour X-1 в III квартале 2022 года.

На китайском автомобильном рынке недавно показали абсолютно новый седан от американской автомобилестроительной компании Lincoln. Машину назвали Zephyr, а приобрести новинку местные автолюбители смогут уже в I квартале грядущего года.