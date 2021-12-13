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Российские крабы пользуются повышенным спросом за границей

Экономика
Российские крабы пользуются повышенным спросом за границей
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 декабря. Крабы из России, особенно в замороженном виде, пользуются за рубежом повышенным спросом. На этом фоне в октябре случился скачок экспортных цен продукта, пишет РБК.

Средняя вывозная цена возросла до 58 долларов за 1 кг, следует из данных Федеральной таможенной службы. Особенно подорожали мороженые крабы: в октябре их средняя стоимость достигла 67 долларов за 1 кг, тогда как годом ранее показатель находился на уровне 36 долларов. При этом в сентябре 2021 года цена продукции составляла всего 30 долларов.

За январь-октябрь текущего года российские крабы экспортировались в основном в Нидерланды, Южную Корею и Китай. Первые две страны закупали мороженного краба на 677 и 498 млн долларов, а КНР — живых и охлажденных крабов в объеме 430 млн долларов.

Для российских рыбаков крабы — наиболее маржинальный относительно других видов акваресурс, напомнил вице-президент Ассоциации торговых и промышленных предприятий рыбного рынка Александр Фомин. На долю крабов сегодня приходится порядка 42% всей экспортной выручки отечественной рыбной отрасли.

Россия заняла десятое место в рейтинге поставщиков шоколада по итогам первых восьми месяцев 2021 года. В минувшем году государству принадлежала 11-я позиция.

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