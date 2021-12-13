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Воздушную разведку у границ России за неделю провели более 40 иностранных самолетов и БПЛА

Армия
Воздушную разведку у границ России за неделю провели более 40 иностранных самолетов и БПЛА
wikipedia.org  /  USAF / Public Domain

Москва, 13 декабря. Станции радиолокационного наблюдения за неделю обнаружили 42 летательных аппарата иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ России.

В публикации газеты «Красная звезда» говорится, что вдоль границ РФ разведывательные миссии выполняли 34 самолета-разведчика и восемь беспилотников (БПЛА) иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций.

Отмечается, что для недопущения нарушения государственных границ российские истребители из состава дежурных сил по ПВО три раза поднимались на сопровождение самолетов-разведчиков. По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Ранее сообщалось, что истребитель ВКС РФ Су-30 перехватил в небе над Черным морем самолет ВМС США. Накануне российские Су-27 поднимались в небо для сопровождения боевых единиц французских ВВС, передает телеканал «360».

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