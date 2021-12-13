Депутат Госдумы Федоров предложил ограничить участие детей в рекламе фастфуда

Москва, 13 декабря. Депутат Госдумы Евгений Федоров призвал не привлекать несовершеннолетних россиян к участию в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков.

С таким предложением депутат обратился к главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко. Специалисты неоднократно предупреждали о вреде фастфуда для организма. При этом производители продукции хотят завоевать интерес подростков и привлекают к рекламе детей-актеров.

«Прошу вас оценить целесообразность ограничить право производителей обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов детей», — уточнил Федоров.

По мнению депутата, участие несовершеннолетних в таких маркетинговых кампаниях следует ограничить. Это позволит защитить здоровье подростков и снизить риск появления у них вредных пищевых привычек, пишет RT.

Фастфуд наносит вред не только здоровью детей, но и взрослых. Так, об опасности подобной продукции для людей с гипертонией рассказала диетолог Екатерина Ларина.