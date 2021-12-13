Иероглиф «золото» стал символом уходящего года в Японии

Токио, 13 декабря. Жители Японии, принявшие участие в традиционном общенациональном опросе, проголосовали за иероглиф «золото», который стал символом уходящего года в стране.

Японцы выбрали этот иероглиф в связи с рекордным количеством золотых медалей, которые спортсмены из этой страны завоевали на состоявшейся летом токийской Олимпиаде. Символ 2021 года был написан в прямом эфире национального телевидения 81-летним монахом Сэйхан Мори. Он ежегодно проводит подобные процедуры, делая каллиграфические росчерки.

«После этого он будет перемещен в музей при храме, где хранятся такие же реликвии прошлых лет», — сообщает ТАСС.

Определение символа года проводится в Японии с 1995 года. В этот раз почти 224 тыс. человек приняли участи в опросе.

В России главным новогодним символом станет 90-летняя ель из Подмосковья. Она была выбрана из нескольких десятков «конкурсантов».