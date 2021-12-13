Новый микроволновый источник позволит удешевить конструкцию квантового компьютера

Хельсинки, 13 декабря. Группа ученых из Финляндии разработала систему, которая генерирует микроволновые сигналы, необходимые для управления при температурах, близких к нулю.

Разработка специалистов позволит значительно увеличить количество кубитов, расположенных в квантовом процессоре. Это стало возможным благодаря особой системе на кристалле.

«Мы создали точный микроволновый источник, который работает при такой же чрезвычайно низкой температуре, что и квантовые процессоры, — примерно −273 градуса по Цельсию», — цитирует ученых в издание Nature Electronics.

Эксперты отметили, что размер этой системы не превышает одного миллиметра. Благодаря этому уменьшается необходимость в кабелях управления, что позволит использовать криостаты меньшего размера, увеличивая число кубитов в процессоре.

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