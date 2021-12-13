Каждый третий россиянин не слышал, что 31 декабря объявили выходным днем

Москва, 13 декабря. Треть опрошенных россиян признались, что не слышали об объявленном 31 декабря выходном дне. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру».

Опрос проходил во всех регионах России. Участие в нем приняло более 5 тыс. человек. Каждый третий россиянин оказался не в курсе, что 31 декабря в стране объявлен выходным. При этом около 15% респондентов заявили, что все равно будут работать в этот день. Среди них подавляющее большинство трудится в сфере ретейла.

Часть опрошенных также рассказала, чем планирует заняться в выходной день. Так, 45% россиян сообщили, что в последний день года будут готовить еду к праздничному застолью. Еще 29% респондентов намерены просто отдыхать и ждать праздника, сообщают РИА Новости.

Россияне ранее рассказали, какие подарки они не хотели бы получить на Новый год. Для мужчин, например, самыми банальными оказались носки, передает «Ридус».

Психолог Ляман Аббасова тем временем объяснила, какие подарки нужно дарить детям на Новый год. По ее словам, чтобы угадать с подарком, нужно узнать, чего хочет сам ребенок.