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Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%

Экономика
Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%
pixabay.com  /  PD

Москва, 13 декабря. Ключевые российские банки ожидают, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, с 7,5% до 8,5%. Такой прогноз представили аналитики, опрошенные газетой «Известия».

Старший стратег по деловому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин отметил замедление потребкредитования в России. При этом, по его словам, россияне стали наращивать свои сбережения на депозитах. Как считает специалист риски ускорения инфляции все еще существуют из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса.

Частично закрытое авиасообщение с европейскими странами и рядом других туристических направлений означает увеличение расходов внутри страны, указал главный аналитик «Совкомбанка» Михаих Васильев. По его словам, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, ЦБ сделает кредиты в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос.

Согласно прогнозу «Райффайзенбанка», инфляция в 2021 году составит 8,3-8,4%. По данным ЦБ на конец ноябре, инфляция в России составляет 8,4%.

Высокая инфляция наблюдается не только в России, но и во многих других странах. Например, в США она достигла значений начала 1980-х годов. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал одну из главных причин повышенной инфляции. По мнению президента, к активному росту потребительских цен привела мягкая денежно-кредитная политика ряда государств.

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