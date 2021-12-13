Минобороны РФ помогает восстановить древнюю церковь в сирийской провинции Деръа

Дамаск, 13 декабря. Минобороны РФ помогает восстановить разрушенную боевиками церковь в городе Шакра сирийской провинции Деръа.

Настоятель церкви Благодатной девы Марии Машур Аль Эмханна рассказал, что отдельным частям святыни около 1700 лет. По его словам, службы в этой церкви проходили до самого начала войны. В ходе боевых действий здание сильно пострадало и было разграблено боевиками. После освобождения района состоятельные жители города выделили средства на восстановление объекта, а теперь к работам подключились и военнослужащие ВС РФ.

«Мы также знаем, что еще до рождения Иисуса на этом месте было место для молитв, люди собирались тут и молились. То есть, это место тысячелетиями было священным», — рассказал он.

Офицер по контролю второго этапа постконфликтного урегулирования Андрей Котенок сообщил, что уже практически завершены работы по восстановлению купола церкви. Он напомнил, что в Деръа процесс окончательного примирения начался три месяца назад.

«Мы привезли сюда восемь кубометров карельской сосны и пять тонн цемента. Сейчас контролируем ход выполнения работ», — отметил офицер.

Ранее власти Ирана заявили, что готовы оказать помощь в восстановлении Сирийской Арабской Республики (САР). Отмечалось, что Тегеран «не пожалеет усилий, чтобы поддержать сирийский народ и правительство» в меру своих возможностей.