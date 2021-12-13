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Комиссия допустила ракету «Протон-М» к заправке перед пуском на Байконуре

Технологии
Комиссия допустила ракету «Протон-М» к заправке перед пуском на Байконуре
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Байконур, 13 декабря. Ракета-носитель «Протон-М» со спутниками «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» получила подтверждение от комиссии на Байконуре к стартовой готовности. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Представители госкорпорации отметили, что комиссия одобрила заправку топливом перед запуском космического аппарата, который состоится 13 декабря в 15:07 по московскому времени.

«Принято решение о допуске ракеты к заправке топливом и пуску в 15:07 по Москве. Приблизительно за шесть часов до старта на космодроме начнутся операции по заправке баков "Протона-М" компонентами топлива и заключительные предстартовые работы по графику пускового дня», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пуск несколько раз переносился из-за некоторых технических недочетов в разгонном блоке. Однако 11 декабря ракета «Протон-М» была установлена на стартовый стол Байконура, пишет RT.

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