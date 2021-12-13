Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 11:11
11:10
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на фоне дорожающей нефти
11:10
Общество
Неофициально переболевшие COVID-19 россияне получат QR-код после сдачи анализа на антитела
11:07
Общество
Психолог Соловьева рассказала, с какого возраста надо начинать говорить с детьми про секс
11:07
Политика
Политолог Грановский: Зеленский боится встречи с Путиным из-за неуверенности в себе
11:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря
11:04
Общество
Американский блогер Джейкоб удивился одежде русских зимой
11:04
Шоу-бизнес
Принцесса Монако Шарлен не смогла присутствовать на дне рождения своих детей
11:03
Происшествия
Сотрудников Росгвардии направили к месту стрельбы у клуба под Курском
11:01
Экономика
Сокращение российского авторынка в 2022 году может составить 1,3%
11:01
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре может иметь при себе еще одно СВУ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гараж вместе с двумя автомобилями сгорел в Свободном
Происшествия
Гараж вместе с двумя автомобилями сгорел в Свободном
pixabay.com  / 

Благовещенск, 13 декабря. В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали инцидент в городе Свободный.

По данным регионального МЧС, рано утром поступил сигнал о ЧП на улице Народной, где загорелся гараж, в котором находились два автомобиля. Отправленные на место инцидента 12 спасателей и три единицы спецтехники смогли оперативно справиться с огнем, сообщает AmurInfo.

При этом соседний с гаражом жилой дом удалось уберечь от пожара. Пострадавших нет, сейчас выясняются обстоятельства и причина возгорания.

Ранее ФАН сообщал о серьезном пожаре, произошедшем в центре Санкт-Петербурга. В доме на улице Коломенская загорелась квартира. Спасателям удалось эвакуировать трех жильцов, но один человек все же погиб.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Гараж вместе с двумя автомобилями сгорел в Свободном
пожар мчс гараж
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать