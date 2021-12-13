Гараж вместе с двумя автомобилями сгорел в Свободном

Благовещенск, 13 декабря. В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали инцидент в городе Свободный.

По данным регионального МЧС, рано утром поступил сигнал о ЧП на улице Народной, где загорелся гараж, в котором находились два автомобиля. Отправленные на место инцидента 12 спасателей и три единицы спецтехники смогли оперативно справиться с огнем, сообщает AmurInfo.

При этом соседний с гаражом жилой дом удалось уберечь от пожара. Пострадавших нет, сейчас выясняются обстоятельства и причина возгорания.

Ранее ФАН сообщал о серьезном пожаре, произошедшем в центре Санкт-Петербурга. В доме на улице Коломенская загорелась квартира. Спасателям удалось эвакуировать трех жильцов, но один человек все же погиб.