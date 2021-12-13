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Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро

Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 декабря. Рубль ослабил свои позиции к американской и европейской валютам на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии увеличилась на 6,5 копейки и составила 73,4375 рубля. Курс евро также вырос на 21 копейки и достиг 82,965 рубля.

Официальный курс нацвалюты США перед минувшими выходными поднялся на 0,61 копейки и оказался на уровне 73,61 рубля. Европейская валюта при этом подешевела на 22,86 копейки — до 83,12 рубля за единицу.

Начавшаяся неделя очень насыщена событиями, в связи с чем на валютном рынке может наблюдаться особенная волатильность. Об этом предупредил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

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валюта торги мосбиржа
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