Вильфанд пообещал жителям европейской части России теплую погоду на этой неделе

Москва, 13 декабря. Теплая погода ожидается на этой неделе в европейской части России. О таком прогнозе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха в Северо-Западном федеральном округе окажется на семь-восемь градусов выше нормы в четверг и пятницу. В Краснодарском крае и Ростовской области потеплеет уже в начале недели, уличные термометры покажут на четыре-шесть градусов больше положенного.

«Почему мы не ожидаем вторжения холода? Синоптики говорят: «Север перекрыт». Это значит, что в северных широтах около 60 параллели и выше с запада идет восточный перенос. Он настолько выражен, что не позволяет вторгаться холодным воздушным массам с севера», — заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

В Москве и области тем временем продлили «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение продлится до 14:00 вторника, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Начало новой рабочей недели в Москве выдастся прохладным и снежным. Температура опустится до −1...−3 градусов.