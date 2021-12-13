Летные испытания российского вертолета Ка-226Т с новым двигателем начнутся в 2023 году

Санкт-Петербург, 13 декабря. Ростех приступит к летным испытаниям новейшего российского двигателя ВК-650В на легком многоцелевом вертолете Ка-226Т в 2023 году.

Главный конструктор новой силовой установки «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Анастасия Соловьева рассказала, что в настоящее время двигатель проходит этап инженерных испытаний. По ее словам, он уже имеет достаточно хорошую наработку и подтверждает принятые конструктивные решения.

«Именно в 2023 году мы встанем на Ка-226Т на летные испытания, впоследствии продолжим уже с «Ансатом» работать», — рассказала Соловьева.

В следующем году ВК-650В должен подтвердить все характеристики и зачетные параметры. После этого силовая установка получит сертификат.

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