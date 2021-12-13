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Россия инициировала проект борьбе с оживающими в вечной мерзлоте вирусами

Наука
Россия инициировала проект борьбе с оживающими в вечной мерзлоте вирусами
wikipedia.org  /  Leonid Plenkin/Общественное достояние

Москва, 13 декабря. Россия инициировала проект для борьбы с пробуждающимися из-за таяния вечной мерзлоты вирусами и бактериями, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Проект направлен на то, чтобы минимизировать риски деградации вечной мерзлоты, а также появления инфекционных заболеваний, вызываемых пробуждающимися возбудителями, сообщил в эфире телеканала «Звезда» председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете.

«Имеется риск оживления старых вирусов и бактерий, которые просыпаются, которые оживляются. В этой связи Российская Федерация инициировала в рамках Арктического Совета проект "биобезопасность"», — заявил дипломат.

По словам Корчунова, предупреждением следует заниматься на ранних сроках. Необходимо быть готовыми к своевременному ответу на возможную опасность, подчеркнул дипломат.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира Рае Чунг заявил, что из-за таяния вечной мерзлоты могут «проснуться» опасные древние вирусы. Древние болезни могут «пробудиться» в тайге и сибирской тундре, считает Чунга.

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арктика болезни вирусы
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