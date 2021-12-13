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РБК: 43% россиян не имеют сбережений

Экономика
РБК: 43% россиян не имеют сбережений
pexels.com  /  Suzy Hazelwood

Москва, 13 декабря. Почти половина (43%) россиян не имеют сбережений, 13% граждан не прожили бы на отложенные средства и месяца, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.

Специалисты выделили среди респондентов группы по уровню доходов. В первую включили россиян с доходом до 50 тыс. рублей в месяц. Вторая группа включала граждан с доходом от 50 до 70 тыс. рублей, третья — свыше 80 тыс. рублей. В группе с доходом менее 50 тыс. рублей об отсутствии сбережений заявили 51% опрошенных, сообщает РБК.

Прожить за счет сбережений меньше месяца могли бы 13% россиян, 18% процентов заявили, что при потере дохода смогли бы прожить на отложенные средства один-два месяца. Чуть больше 10% — три-шесть месяцев, 8% — от шести до 12 месяцев, 7% — дольше года.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что валютные сбережения жителей России по итогам октября достигли 95,2 млрд долларов. Тем самым их объем превысил уровень на начало пандемии COVID-19.

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