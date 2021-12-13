Замглавы МИД Рябков указал на разочарование подходом Европы к безопасности

Москва, 13 декабря. Европа разочаровывает пренебрежительным подходом к безопасности на континенте и следованием методичкам США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Дипломат раскритиковал последние действия НАТО, указав на планы блока по размещению вооружений у российской границы. Рябков назвал действия альянса «элементом дестабилизации обстановки» и тревожным фактором. Развитие ситуации по этому сценарию наводит на мысль о подготовке западных партнеров к повторению опыта Карибского кризиса, считает замглавы МИД РФ.

Позиция Европы, по словам дипломата, разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности. Продолжение такой политики не доведет до хорошего, предупредил в интервью РИА Новости Рябков.

«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков заявил, что расширение НАТО не может происходить в ущерб безопасности других стран. По его словам, если члены Североатлантического альянса и дальше не будут принимать во внимание озабоченность РФ по этому поводу, то их ждут тяжелые последствия.