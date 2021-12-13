Глава МИД Германии Бербок сообщила о несоответствии «СП-2» европейским законам

Берлин, 13 декабря. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о «невозможности» одобрить проект «Северный поток — 2».

Она отметила, что новая правящая коалиция в Германии пришла к выводу, что такие проекты должны соответствовать энергетического законодательству Европейского союза. А значит его пока не могут утвердить.

«В текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства страны.

Бербок уже не раз обвиняла Москву в «шантаже» из-за рекордного роста цен на топливо. Однако Россия опровергает свою причастность к ситуации на топливном рынке Евросоюза.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна попытается не допустить запуска российского газопровода «Северный поток — 2».