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Глава МИД Германии Бербок сообщила о несоответствии «СП-2» европейским законам

Политика
Глава МИД Германии Бербок сообщила о несоответствии «СП-2» европейским законам
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC BY-SA 4.0

Берлин, 13 декабря. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о «невозможности» одобрить проект «Северный поток — 2».

Она отметила, что новая правящая коалиция в Германии пришла к выводу, что такие проекты должны соответствовать энергетического законодательству Европейского союза. А значит его пока не могут утвердить.

«В текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства страны.

Бербок уже не раз обвиняла Москву в «шантаже» из-за рекордного роста цен на топливо. Однако Россия опровергает свою причастность к ситуации на топливном рынке Евросоюза.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна попытается не допустить запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

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Все новости / Политика / Глава МИД Германии Бербок сообщила о несоответствии «СП-2» европейским законам
мид фрг северный поток - 2 сп-2 Бербок
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