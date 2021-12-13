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Бездомные собаки напали на восьмилетнего ребенка на Сахалине

Происшествия
Бездомные собаки напали на восьмилетнего ребенка на Сахалине
pxfuel.com

Южно-Сахалинск, 13 декабря. На Сахалине возбудили уголовное дело по факту нападения на ребенка бездомных собак, сообщает СУ СК РФ по Сахалинской области.

Уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) возбудил Тымовский межрайонный следственный отдел сахалинского следственного управления СК РФ. Нападение бездомных собак на восьмилетнего мальчика произошло у здания администрации МО «Городской округ Ногликский». Ребенок получил травмы.

Следователи намерены оценить действия ответственных за организацию работы с бездомными животными должностных лиц.

Летом следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на пятилетнюю девочку в Уссурийске. Животное растерзало ребенку лицо и горло ребенку, девочка пострадала в гостях у подруги.

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