Глава минобороны Украины Резников: Меркель заблокировала поставки оружия в Киев

Киев, 13 декабря. Правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель заблокировало возможность Киева приобретать оружие через НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times.

Как напомнил глава ведомства, Берлин наложил вето на закупку Киевом противоснайперских систем и винтовок еще в прошлом месяце. При этом, несмотря на то, что ограничения были смягчены, Украина все еще продолжит добиваться права на приобретение оружия в рамках двусторонних соглашений.

Как добавило издание, в свете вступления в должность канцлера ФРГ Олафа Шольца ситуация может измениться. На данный момент его позиция по вопросу предоставления Украине оружия неясна.

Резников также заявил, что Украина рассчитывает на поставки вооружения из Соединенных Штатов Америки. Однако точные сроки, по его словам, пока что неизвестны.