Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 09:40
09:34
Наука
Новый микроволновый источник позволит удешевить конструкцию квантового компьютера
09:33
Общество
Каждый третий россиянин не слышал, что 31 декабря объявили выходным днем
09:30
Экономика
Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%
09:30
Происшествия
Опубликовано фото последствий взрыва в Серпуховском женском монастыре
09:29
Армия
Минобороны РФ помогает восстановить древнюю церковь в сирийской провинции Деръа
09:29
Технологии
Комиссия допустила ракету «Протон-М» к заправке перед пуском на Байконуре
09:28
Происшествия
В США автомобилист открыл огонь по людям
09:26
Политика
Политолог Корнилов рассказал о «двуличии» ряда бывших советских республик
09:25
Общество
Петербург сковали восьмибалльные пробки из-за заметенных снегом дорог
09:23
Общество
Улицу Маршала Захарова в Петербурге заволокло дымом из-за прорыва трубы с кипятком
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава минобороны Украины Резников: Меркель заблокировала поставки оружия в Киев

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 08:44
Политика
Глава минобороны Украины Резников: Меркель заблокировала поставки оружия в Киев
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Киев, 13 декабря. Правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель заблокировало возможность Киева приобретать оружие через НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times.

Как напомнил глава ведомства, Берлин наложил вето на закупку Киевом противоснайперских систем и винтовок еще в прошлом месяце. При этом, несмотря на то, что ограничения были смягчены, Украина все еще продолжит добиваться права на приобретение оружия в рамках двусторонних соглашений.

Как добавило издание, в свете вступления в должность канцлера ФРГ Олафа Шольца ситуация может измениться. На данный момент его позиция по вопросу предоставления Украине оружия неясна.

Резников также заявил, что Украина рассчитывает на поставки вооружения из Соединенных Штатов Америки. Однако точные сроки, по его словам, пока что неизвестны.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава минобороны Украины Резников: Меркель заблокировала поставки оружия в Киев
украина меркель блокировка поставки оружия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать