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Почти треть россиян признались, что коронавирусные ограничения изменили их жизнь

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 08:42
Общество
Почти треть россиян признались, что коронавирусные ограничения изменили их жизнь
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 декабря. Почти треть жителей России отметили изменения в доходах за время пандемии, а четверть — переоценку ценностей, следует из данных проведенного российским медиахолдингом Rambler&Co исследования.

Участие в исследовании приняли 2 428 794 пользователя. Среди них 40% женщин и 60% мужчин.

«Почти у трети (31%) изменился доход, у четверти произошла переоценка ценностей. 15% респондентов рассказали, что у них поменялся семейный статус или состав семьи, 11% начали общаться с новыми людьми, 7% переехали, 6% стали работать по новой профессии, 5% решились на крупные приобретения», — отмечается в исследовании.

Почти половина респондентов уверены, что их жизнь разделилась на «до» и «после», тогда как 53% не увидели никаких изменений в жизни. Среди них 42% полагают, что внешние факторы не имеют влияния на их личные дела. Около 27% считают, что карантинные ограничения им помешали, 16% не желали что-либо менять, а 15% ждут окончания пандемии для осуществления своих планов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, чтобы выяснить неуместные темы для шуток. Специалисты ВЦИОМ также попытались узнать, насколько жители РФ уверены в своем чувстве юмора.

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россия исследование коронавирус Rambler&Co
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