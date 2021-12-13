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Дерматолог Дмитриев призвал тщательно следить за появлением новых родинок на теле

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 07:50
Общество
Дерматолог Дмитриев призвал тщательно следить за появлением новых родинок на теле
pixabay.com

Москва, 13 декабря. Появление новообразований на теле может быть признаком серьезной опасности, поэтому необходимо тщательно следить за новыми родинками. Об этом рассказал дерматолог многопрофильной клиники «Алодерм» Николай Дмитриев.

Он объяснил, что термин «родинка» используется для обозначения пигментного образования, называемого невусом. Оно является скоплением клеток меланоцитов, защищающих от чрезмерного ультрафиолетового излучения. По словам Дмитриева, загар от нахождения на солнце является продуктом их работы. При этом данные клетки способны вызвать злокачественную опухоль меланому, передает РИА Новости.

«Этот рак возникает при нарушении деления меланоцитов. Причин для такого патологического процесса множество, но чаще всего врачи выделяют бесконтрольный загар, большое количество невусов, иммунодифецитные состояния и генетическая предрасположенность», — объяснил дерматолог.

В связи с этим врач призвал внимательно следить за появлением новых родинок. Дмитриев также порекомендовал использовать солнцезащитные средства с SPF фильтрами и проходить плановое обследование у дерматолога.

Однако оказать негативное влияние на кожу может не только нахождение под солнцем, но также и длительное пребывание на морозе. Дерматолог Злобин рассказал, как ухаживать за ней в период сильных холодов.

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здоровье родинки дерматолог кожные заболевания невусы
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