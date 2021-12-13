Мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом продажи подарочных карт

Москва, 13 декабря. Более 200 фишинговых ресурсов от мошенников появилось в Сети за первую неделю декабря. Как правило, жертвам предлагают приобрести подарочную карту в такие популярные магазины, как «Пятерочка», «Перекресток», «Лента» и «Л’Этуаль» со скидкой в 50%, сообщил руководитель отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско.

На деле же мошенники просто забирают средства себе. Подобная активность, как отметил Вураско связана с наступающими праздниками. Так, количество фишинговых сайтов за одну неделю уже превысило их число за месяц. Об этом передают «Известия».

«Перед Новым годом всегда наблюдается рост активности мошенников. В первую очередь это касается фейковых магазинов, число которых увеличивается на 20–30%. Промокоды тоже пользуются спросом, ведь всегда найдутся люди, желающие сэкономить на новогоднем столе», — объяснил эксперт.

Одной из главных причин увеличения подобных ресурсов является и так называемая выдача сайтов под ключ. В этих случаях мошеннику необязательно быть IT-экспертом, чтобы разобраться в функционале. Достаточно лишь приобрести сайт и получать обманом деньги жертв.

Недавно хакеры пытались нажиться на петербуржцах. Они взломали страницу правительства города и предлагали пользователям перейти на вредоносный сайт «для получения подарка».