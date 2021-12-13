Ростов-на-Дону лишают здания, где произошло одно из самых громких ограблений XX века

О проблеме сноса старинных особняков в центре донской столицы ФАН рассказывал не один раз. Однако данная проблема не решается, а только набирает обороты, лишая некогда прекрасный город вековых доходных домов и уникального архитектурного облика.

Городская администрация с необъяснимой оголтелостью взялась за расчистку центрального квадрата Ростова-на-Дону, обещая то новые постройки из стекла и бетона, то парковые зоны с редкими растениями. Однако многие горожане отвергают нововведения и выступают за сохранение и реставрацию старинных домов, без которых донская столица утратит свой необычайный шарм. Только за последние несколько месяцев центр города лишился нескольких зданий с богатейшей историей, и на повестке дня обозначился новый вопрос — снос дома на улице Семашко, 32. Именно здесь в начале прошлого века располагалось «Общество взаимного кредита», ограбление которого и закрепило за Ростовом-на-Дону прозвище «Ростов-папа».

Федеральное агентство новостей /

Вспоминая ограбление века

В годы гражданской войны многие зажиточные жители нашей страны ринулись сломя голову на юг, который в то время еще был белым. Спасаясь от красного террора и пытаясь сохранить накопленное, они десятками приезжали в Ростов, переводили ценные бумаги и деньги в драгоценности и отдавали их на хранение в «Общество взаимного кредита», которое располагало невероятным по размерам сейфом, наверное, самым большим в стране на то время. По периметру бронированный сейф был окружен метровым бетонным поясом, его стены не брало ни одно сверло, а тяжелая дверь имела 12 оригинальных замков. В рекламных буклетах того времени банкиры не без гордости подчеркивали, что даже если рухнет Российская империя, ростовский сейф будет стоять вечно.

Однако, по сообщению местных газет, 25 декабря 1918 года, когда закончилось празднование Рождества по юлианскому календарю, спустившийся к сейфу кассир «Общества» отпер все 12 замков и, повернув рукоять бронированной двери, не смог ее открыть. К месту незамедлительно прибыли высокопоставленные служащие и председатель правления, но попасть внутрь так никому и не удалось. Приказчики и банкиры пригласили техников и решили ломать стены. После изучения чертежей хранилища выяснилось, что с правой стороны бетонный пояс сужается до минимума, и если ломать, то нужно это делать именно с этой стороны. До позднего вечера рабочие долбили бетон, пока не добрались до бронированной стены, после чего в ход пошли горелки и другое оборудование. К середине ночи им удалось проделать узкий лаз в хранилище, и техник-механик прополз внутрь. Через какое-то время дверь в хранилище распахнулась.

Войдя внутрь, банкиры были шокированы. Все сейфовые ячейки оказались вскрыты. Разбросанные по полу ассигнации шелестели на сквозняке, а в центре пола виднелась небольшая дыра, у которой были свалены горелки, кислородные баллоны и различные отмычки. Дверь была заблокирована изнутри большим бревном, которое воры пронесли через лаз.

На место прибыла полиция и, исследовав подземный ход, установила, что он тянется на десятки метров через дорогу в один из домов, где респектабельные господа взяли в аренду нижние комнаты и подвал. По словам собственника дома, арендаторы хотели открыть булочную и для оборудования печи целыми днями возили в подвал бревна и кирпичи.

В результате этого ограбления своих накоплений лишились более 1500 зажиточных вкладчиков.

Преступников так и не поймали. Через какое-то время при осмотре дома, откуда был совершен подкоп, сыщики обнаружили мешок с золотыми украшениями без драгоценных камней. По скромным подсчетам, стоимость одних только украденных драгоценностей превысила 3 миллиона рублей. Несмотря на то, что с момента данного ограбления прошло уже более века, некоторые ростовчане уверены, что где-то под землей до сих пор можно найти мешки с искореженными золотыми украшениями, оставленные под землей грабителями «Общества взаимного кредита». Тем не менее, оставив след в истории таким масштабным ограблением, Ростов-на-Дону до конца текущего года может потерять здание, прославившее его на всю страну.

Федеральное агентство новостей /

Стирая память

Вопрос о сносе дома на Семашко, 32 для представителей общественных организаций донской столицы стал настоящим камнем преткновения. Особенно после того, как в ростовской мэрии пояснили, что здание действительно готовится под снос, так как признано аварийным в 2011 году. В частности, эту тему хорошо осветили коллеги из 161.ru. Отметив, что здание «Общества взаимного кредита», возведенное в 1884 году, было исключено из реестра памятников в 2020-м решением организации «Донское наследие».

Как пояснили в «Донском наследии», после проведения экспертизы было установлено, что данное здание не обладает историко-культурной, архитектурной и градостроительной ценностью и не соответствует определению ОКН.

Тем не менее, по заявлениям представителей общественной организации «Мой фасад», бывшее здание «Общества взаимного кредита» на протяжении долгого времени входило в перечень выявленных памятников культурного наследия, и на каких основаниях его исключили из реестра, непонятно.

При взгляде на ситуацию по сносу старинных домов в центре Ростова-на-Дону даже у самых безразличных к архитектурному облику города ростовчан невольно возникает вопрос, зачем это делается. Активисты общественной организации «Мой фасад» уверены, что ответ на вопрос кроется в освоении выделенных средств по сносу аварийного жилья. Они также задались этим вопросом и выяснили, что на снос старого Ростова только в этом году выделено более 100 миллионов рублей.

Pr Scr vk.com / МойФасад

Причем на своей странице во «ВКонтакте» активисты задают ряд вопросов, ответы на которые вряд ли кто-то озвучит.

«Куда спешим? Ведь одобренная сити-менеджером Логвиненко комиссия по аварийному фонду так и не начала работу. Она даже не была создана. Что за ценообразование? Снести дом на Суворова, 36 — 6 млн руб., а на Суворова, 34 — всего 500 тысяч», — пишут они в своем сообществе.

8 декабря текущего года на расширенном пленарном совещании городской администрации ее руководитель Алексей Логвиненко рассказал, что появится на месте аварийных домов по переулку Семашко. Согласно сообщению градоначальника, данные дома давно были признаны аварийными, а людей расселили.

«Кому-то выплатили выкупную стоимость, кому-то предоставили взамен новое качественное современное жилье. Так как дома признаны аварийными, они подлежат сносу. Если бы они были признаны объектами культурного наследия или памятниками, то были бы законсервированы, и в дальнейшем было бы принято решение об их реконструкции и приведении в первоначальный вид. Но повторюсь, эти дома объектами культурного наследия не являются, и ограничения для города нет. Да и не сносить аварийные дома — неправильно. Сегодня город много сносит, потому что аварийные дома представляют угрозу обрушения на граждан. Могу сказать, что на этом месте. Действительно, сейчас участок огорожен, принято решение по сносу, но участок граничит с земельным участком, находящимся в собственности. Одна общественная организация проявила инициативу о создании музея известного нашего ростовчанина, будет заложен камень и построен музей, территория в дальнейшем не будет застроена, а ее благоустроят, проведут озеленение и сделают ее местом отдыха для ростовчан», — пояснил на заседании Алексей Логвиненко.

Однако такое положение дел устроило далеко не всех горожан, и в минувшие выходные ростовские художники объявили об акции в поддержку дома на Семашко, 32. Они вышли на улицу с мольбертами и рисовали здание, вошедшее в историю города, которое в ближайшее время исчезнет навсегда.

Федеральное агентство новостей /

Сохраняя утраченное

Как пояснил координатор художественного перформанса Меружан Арутюнян, идея рисовать исчезающий Ростов-на-Дону возникла спонтанно.

«Проведение этого пленэра мне навеяла мысль о венецианском фестивале художников. Когда они собираются раз в году и рисуют Венецию, пока та полностью не ушла под воду. Я решил рисовать старый Ростов, пока он весь не исчез окончательно. Но если Венецию художники рисуют, чтобы сохранить ее в памяти потомков, то наша первоначальная цель — донести до городских и областных чиновников значение этих старинных домов не только для ростовчан, но и гостей города. Кто-то из великих сказал, что человек, не помнящий своего прошлого, лишает себя будущего, и очень бы хотелось, чтобы эти слова услышали. Мы должны помнить, чтить память, сохранять историю. Большинство ростовчан хочет, чтобы это все отремонтировали и отреставрировали. Люди любят свой город и хотят его видеть в том виде, в котором привыкли. В центре города и так много пустырей, где раньше стояли старинные дома, и после сноса там не происходит ровным счетом ничего», — поделился координатор акции.

Удивительно, но, несмотря на собачий холод, поддержать пленэр пришли десятки ростовских художников. Каждый из них рисовал здание бывшего «Общества взаимного кредита», пытаясь отразить его особенности и своеобразное настроение.

Данное мероприятие вызвало в Сети большой резонанс. Некоторые участники предложили делать подобное регулярно, а некоторые — провести аукцион работ и вырученные деньги направить на реставрацию.

В настоящее время активисты не собираются останавливаться на достигнутом. Они готовят коллективное обращение к президенту РФ Владимиру Путину и просят помощи в сохранении как культурного, так и архитектурного облика донской столицы.