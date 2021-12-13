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Жительница Сахалина спасла жизнь соседке-диабетику и обокрала ее при полицейских и врачах

Происшествия
Жительница Сахалина спасла жизнь соседке-диабетику и обокрала ее при полицейских и врачах
Прокуратура Республики Коми

Южно-Сахалинск, 13 декабря. Жительница Сахалина почти спасла жизнь 79-летней знакомой, однако когда в жилище началась суета, украла у пенсионерки денежные средства. Инцидент произошел в Синегорске.

Областное управления МВД поделилось соответствующей информацией с astv.ru. История произошла 7 декабря. Тогда 50-летняя сахалинка пошла к соседке, чтобы взять в долг у нее денег. Однако дверь осталась закрытой. Женщина знала, что соседка болеет сахарным диабетом. После этого она предположила, что могло произойти что-то ужасное и вызвала сотрудников скорой помощи.

В результате к жилищу примчались врачи, сотрудники спасательных и правоохранительных органов. Работники МЧС вскрыли дверь и стало известно, что 79-летняя женщина потеряла сознание. Пока пострадавшей помогали ее соседка обнаружила в шкафу 35 тысяч рублей и украла их. Позже сотрудники правоохранительных органов изъяли все деньги у воровки и возбудили уголовное дело.

Неизвестные злоумышленники ранее похитили несколько веток главной елки в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Динском районе.

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