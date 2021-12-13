Россиянам без суда спишут долги на 2 млрд рублей

Москва, 13 декабря. Более 2 миллиардов рублей долгов спишут россиянам в рамках процедуры внесудебного банкротства, заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

По его словам, от обязательств на 1,23 млрд рублей к настоящему времени освободились более 3,5 тыс. российских граждан. По оставшимся заявлениям пока не прошел шестимесячный срок, после которого долги также будут списаны. По словам Торосова, от общего числа обратившихся в МФЦ доля запущенных процедур по итогам ноября увеличилась до 54%.

Аналогичные данный газете «Известия» озвучил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. По его словам, доля возбужденных процедур от числа поданных заявлений выросла с 30% в ноябре 2020 до 54% в ноябре 2021 года. В основном это произошло благодаря сокращению числа отказов, уточнил Юхнин.

Ранее Центробанк сообщил, что объем валютной задолженности населения в пересчете на рубли впервые опустился ниже 100 млрд рублей. Общий объем обязательств по кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам составил 98,8 млрд рублей по состоянию на 1 июля.