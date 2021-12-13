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American Spectator: Вашингтон не заинтересован в независимости Киева от Москвы

Политика
American Spectator: Вашингтон не заинтересован в независимости Киева от Москвы
pixabay.com

Вашингтон, 13 декабря. Киев находится под влиянием Москвы. При этом американские военные не должны воевать за украинскую независимость. Соответствующий материал написал политолог Фрэнсис Семпа в своей статье для издания American Spectator.

Семпа подчеркнул, что Украина находится в сфере влияния России. По словам политолога, Вашингтон может от всей души надеяться и желать Киеву независимости и свободы, однако американские военные не должны умирать за украинскую независимость. Публицист предположил, что большинство жителей США удивились бы тому факту, что Белый дом по соглашению обязан защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию.

По словам Семпы, украинская независимость не является жизненно важным приоритетом Вашингтона в сфере национальной безопасности. Эксперт отметил, что ухудшение отношений между Москвой и западными странами произошло из-за необоснованного натовского расширения на восток.

Замглавы МИД России Сергей Рябков недавно сообщил, что действия Белого дома и НАТО напоминают события Карибского кризиса.

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Все новости / Политика / American Spectator: Вашингтон не заинтересован в независимости Киева от Москвы
украина сша независимость
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