Новый противогаз-бронешлем разработали в научном центре Минобороны России

Москва, 13 декабря. Инновационный противогаз-бронешлем для защиты человека от действия оружия массового поражения, осколков и патрон разработали эксперты 27-го научного центра Минобороны России.

Шлем состоит из защитного стекла, корпуса, фильтров и клапана выдоха, сообщает со ссылкой на Роспатент РИА Новости. Изделие имеет устройство для безопасного приема жидкости и переговорное устройство. В противогазе используются фильтрующие элементы трех типов, которые можно менять в зависимости от применяемого противником химического оружия.

Система фильтрации защищает от промышленных токсичных химикатов, радиоактивной пыли, биологических и отравляющих веществ. Шлем можно привести в боевое положение за три-четыре секунды. Это снижает вероятность поражения войск по сравнению с существующими средствами защиты до 50 раз.

Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников заявил, что в 2021 году воинские части и соединения Южного военного округа получили более 1,5 тысячи единиц новой техники и вооружения. По его словам, в настоящее время доля новейших и модернизированных образцов оружия в ЮВО составляет не менее 71%.