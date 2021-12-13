Лекарство от алкоголизма дисульфирам может быть эффективно от COVID-19

Москва, 13 декабря. Ученые с самого начала пандемии COVID-19 заявляли о возможной эффективности препарата для лечения алкогольной зависимости дисульфирам против вируса. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МФТИ Станислав Отставнов.

Американские ученые опубликовали исследование, согласно которому прием дисульфирама связан с уменьшением риска COVID-19. Были использованы данные 944 127 человек, из которых 2233 пациентов принимали дисульфирам. Результаты анализов показали, что у пациентов, проходивших лечение от алкоголизма этим препаратом риск заболеть коронавирусом был на 34% ниже. Также отмечается, что ни один из них не умер от инфекции.

«Возможная польза от применения дисульфирама в задачах борьбы с COVID-19 была обоснована моделированием еще в первые месяцы пандемии. Предполагалось, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой) и нарушает его работу. Кроме того, предполагалось наличие дополнительного механизма работы, который состоит в противодействии уменьшению количества глутатиона — важного антиоксиданта, недостаток которого в организме при COVID-19 не предвещает ничего хорошего», — объяснил Отставнов.

При этом эксперт подчеркнул, что данные таких исследований на практике могут отличаться. Однако можно предположить, что, действительно, польза от лекарства есть.

Ранее сообщалось, что ученые Стэндфордского университета определили влияние COVID-19 на организм пациентов, страдающих от ожирения. По их слова, жировая ткань является «резервуаром» для инфекции.