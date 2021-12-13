«Угрюм-река» стала лучшим сериалом года по версии пользователей «Одноклассников»

Москва, 13 декабря. Сериал «Угрюм-река» от «Первого канала» отмечен званием лучшего пользователями «Одноклассников». Фильмом года при этом, по их мнению, стала «Пальма», сообщила пресс-служба соцсети.

За данный сериал проголосовали 36% пользователей сервиса. На втором месте расположилось «Преступление» с 18,8% голосов. Отмечены были также «Мир! Дружба! Жвачка! 2» (18,6%), «За час до рассвета» (15%), «Вампиры средней полосы» (12%).

За «Пальму» свои голоса отдали 29% пользователей. В топ-5 лучших вошли также «Последний богатырь: Корень зла» (27%), «Батя» (23%), «Конек-Горбунок» (17%) и «Майор Гром: Чумной Доктор» (5%). Победителем в номинации «Хит года» признана песня «Родной» от Loboda, а среди шоу больше всего пользователям понравился музыкальный проект «Ты супер!».

Победители премии будут награждены специальными статуэтками с эмблемой конкурса, а также значком на контент группы в течение всего года. Это обеспечит больше подписчиков, так как теперь она будет выделяться в ленте новостей. Отдать свои голоса за номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!».

Кинолента российского режиссера Киры Коваленко в скором времени сможет завоевать престижную награду «Оскар». Картина уже попала в лонг-лист номинантов.