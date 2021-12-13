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Робота «Маркер» обучат автономному движению в группе

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 05:42
Армия
Робота «Маркер» обучат автономному движению в группе
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 13 декабря. Специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) ведут работы по согласованному во времени и пространстве автономному движению группы робототехнических платформ «Маркер», сообщили в пресс-службе ФПИ.

Роботы во время движения по заданному маршруту должны сами объезжать препятствия, а также взаимодействовать друг с другом.

«Решение поставленных в проекте задач позволит создать технологии, необходимые для разработки робототехнических платформ, способных самостоятельно планировать и осуществлять действия в неопределенной обстановке и функционировать в составе группы при решении задач, требующих группового управления и взаимодействия», — отметили эксперты.

В фонде также подчеркнули, что сейчас идет отработка взаимодействия разнородных групп робототехнических платформ «Маркер» (на колесной и гусеничной основе) при движении по заранее заданному маршруту. Роботы должны маневрировать при встрече как статических, так и динамических препятствий. Кроме того, они должны изменять формат строя, при этом не отступая от задания.

Ранее сообщалось, что «Маркер» сможет распознавать сотрудников и работать по системе «свой — чужой» на космодроме Восточный.

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