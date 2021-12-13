Маски и перчатки стали худшим решением для корпоративного подарка на Новый год

Москва, 13 декабря. Тематика пандемии COVID-19, применяемая для корпоративных подарков на Новый год, исчерпала себя, поэтому не стоит дарить маски, перчатки и антисептики. Об этом рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

Также далеко не лучшей идеей для новогоднего подарка корпоративным партнерам станут галстуки и бабочки. По словам Барановой, неоднозначными решениями являются парфюм, различная косметика, продовольственные товары, а также спортивные аксессуары. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«В этом году тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, кажется уже исчерпанной и даже назойливой — лучше быть более оригинальными», — сообщила Баранова.

Она объяснила, что угадать наверняка с подарком для плохо знакомого человека зачастую трудно. Однако не нужно также дарить то, что клиенты и партнеры компании с большой вероятностью не станут использовать.

Как считает экономист Масленников, россиянам стоит приобретать в качестве подарков на Новый год бытовую технику. По его словам, обычно цены на нее перед праздниками снижаются, вдобавок подобные гаджеты всегда будут полезны.