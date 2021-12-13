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Рябков: действия США и НАТО наводят на мысли о Карибском кризисе

Политика
Рябков: действия США и НАТО наводят на мысли о Карибском кризисе
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 13 декабря. Действия Вашингтона и партнеров по НАТО наводят на мысли, что они готовятся к повтору печального сценария Карибского кризиса, однако на новой военно-технической базе. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России во время беседы с РИА Новости заявил, что планы Альянса по постоянному приближению к рубежам России военной инфраструктуры и разных видов оружия, включая самые современные и высокоточные, вызывают тревогу и являются элементом дестабилизации ситуации в Евроатлантике.

Рябков отметил, что чем ближе это оружие будет размещаться у российских границ, тем больше угроза дестабилизации. По словам замминистра также в этом случае становятся «определеннее контуры нового кризиса». По мнению заместителя главы МИД, этот кризис способен по степени опасности быть сравним с Карибским.

Замглавы МИД России ранее сообщил, что прогресс в отношениях между Москвой и Вашингтоном отсутствует. При этом Кремль готов быстро организовать переговоры до конца текущего года по ситуации с посольствами и выдачами виз.

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