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Министр обороны Украины Резников ждет вооружение от США

Армия
Министр обороны Украины Резников ждет вооружение от США
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 13 декабря. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает на вооружение от США. Информацию об этом опубликовала газета Financial Times.

Как пишет издание, Резников отметил, что он «очень оптимистично» настроен на получение ракет и другого вооружения от США и других западных партнеров после проведения переговоров. При этом министр не смог уточнить, как быстро поступит вооружение.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что на этой неделе ВС Украины получат партию стрелкового оружия и боеприпасов. Было указано, что это последняя часть военной помощи в 60 млн долларов, утвержденную американским лидером Джо Байденом.

Ранее глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что стратегия НАТО в отношении России на сегодняшний день не приносит необходимых результатов.

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Все новости / Армия / Министр обороны Украины Резников ждет вооружение от США
украина сша вооружение резников
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