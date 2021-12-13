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Юрист Сулейманова: частые болезни не могут стать основанием для увольнения с работы

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 04:50
Общество
Юрист Сулейманова: частые болезни не могут стать основанием для увольнения с работы
pexels.com  /  Anna Shvets

Москва, 13 декабря. Сезон заболеваний вынуждает многих работников чаще обычного прибегать к отдыху по болезни. Могут ли за это уволить, рассказала доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ, кандидат юридических наук, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова.

По словам специалиста, частые больничные не могут стать причиной для увольнения ни в коем случае, так как подобного пункта в Трудовом кодексе попросту нет. В случае угроз от начальника стоит понимать, что происходит психологическое давление, которому нельзя поддаваться. Как правило, объяснила юрист, это всего лишь запугивания, передает радио Sputnik.

«Наш Трудовой кодекс так устроен, что в нем есть закрытый перечень оснований для расторжения трудового договора, и там нет такого основания, как частые болезни или больничные листы. Нет и ограничений на оплачиваемые больничные: сколько раз выписывается больничный, столько пособие и будет платиться», — объяснила Сулейманова.

Также, добавила специалист, в случае хороших отношений с начальником можно и вовсе договориться о временных поблажках. Например, об уменьшении нагрузки или переводе на менее энергозатратную должность.

Не может стать поводом для увольнения и расовая принадлежность, однако работодатели в Канаде решили по-другому. так, чиновница потеряла свою должность из-за семейного древа.

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