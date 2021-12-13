Детский омбудсмен ХМАО Низамова положительно оценила вакцинацию подростков

Ханты-Мансийск, 13 декабря. Прививочная кампания от COVID-19 для подростков является несомненно положительным делом, однако необходимо, чтобы проводилась она с учетом добровольности. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова в эфире «СургутИнформ-ТВ».

Как подчеркнула омбудсмен, ответственность за жизнь и здоровье отдельного ребенка лежит на плечах родителей, поэтому именно они должны давать разрешение на вакцинацию. Минздрав России уже зарегистрировал соответствующий препарат для подростков. Использоваться он будет для детей в возрасте от 12 до 17 лет, передает «Ямал Медиа».

«Если говорить о вакцинации вот этого вида иммунопрофилактики, против COVID-19, то первое — это добровольность, как, в принципе, и все остальные виды. Второе — это, конечно, только решение родителей», — отметила Низамова.

Старт прививочной кампании для подростков запланирован до конца 2021 года. В этот период в оборот будет выпущено порядка 150 тысяч доз вакцины, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.