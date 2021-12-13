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Вирусолог Альтштейн посоветовал комбинировать назальную вакцину и инъекцию от COVID-19

Общество
Вирусолог Альтштейн посоветовал комбинировать назальную вакцину и инъекцию от COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 декабря. Сочетание назальной вакцины и инъекции может обеспечить максимально полную защиту от коронавируса, потому что так организм будет защищен и внутри и снаружи. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, при интерназальном использовании вакцины в организме формируются иммуноглобулины А, чего не происходит при инъекции. Именно они обеспечивают защиту слизистой оболочки носа и не дают вирусу проникнуть внутрь организма, передает URA.RU.

«А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введете обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации», — объяснил Альтштейн.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, в свою очередь, допустил, что при сочетании двух типов вакцин человек может перестать переносить вирус в принципе. На данный момент, сообщил он, ведутся научные дискуссии на соответствующую тему.

Первые пункты вакцинации при выпуске назального препарата необходимо организовывать в больницах. Такое мнение выразил вирусолог Сергей Нетесов.

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