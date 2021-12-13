Дарья Салиндер одержала победу на международном турнире по боксу

Новый Уренгой, 13 декабря. Финальные встречи XVIII Кубка мира по боксу нефтяных стран памяти Фармана Салманова прошли в субботу, 11 декабря на территории Нижневартовска.

Золотую медаль среди женщин в весовой категории до 48 кг завоевала уроженка Нового Уренгоя Дарья Салиндер. Девушка провела на соревновании только два поединка. Первым боем был отборочный, а вторым — полуфинал. В финальной схватке северянка должна была выйти в ринг против соотечественницы Озоды Темировой, однако соперница отказалась от поединка. По этой причине победу присудили ямальской спортсменке.

Наставник Дарьи Салиндер во время беседы с ИА «Север-Пресс» заявил, что Озода поступила неспортивно. По словам тренера, его подопечная уже дважды одерживала победы над Темировой. Из-за этого она или ее наставник посчитали, что нет смысла драться, подчеркнул тренер Салиндер.

Российский боксер Марк Петровский ранее одержал победу на чемпионате мира. Соревнование проходило в Сербии. Петровский выступал в весовой категории более 92 кг.